США назвали фарсом выборы на Донбассе и призвали РФ их отменить

США призывают Россию отменить так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса, которые боевики планируют провести 11 ноября. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
«Россия может и должна отменить бутафорские „выборы“ 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.
Ранее посольство США в Украине призвало жителей востока Украины бойкотировать псевдовыборы, которые боевики хотят провести в ЛДНР.
Напомним, что «выборы» на неконтролируемой Украиной части Донбасса назначены на 11 ноября.
Планы их проведения уже осудили ЕС, США, страны G7 и большинство стран, входящих в Совбез ООН.
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