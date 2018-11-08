США назвали фарсом выборы на Донбассе и призвали РФ их отменить

США призывают Россию отменить так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса, которые боевики планируют провести 11 ноября. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

«Россия может и должна отменить бутафорские „выборы“ 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Украине призвало жителей востока Украины бойкотировать псевдовыборы, которые боевики хотят провести в ЛДНР.

Напомним, что «выборы» на неконтролируемой Украиной части Донбасса назначены на 11 ноября.

Планы их проведения уже осудили ЕС, США, страны G7 и большинство стран, входящих в Совбез ООН.