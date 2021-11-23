В Украине снова более 700 умерших от коронавируса за сутки

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 729 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 23 107 человек, 7 20 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 22 ноября в Украине: зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 058, медработников — 231); 270 258 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы — 191 051 человек. Госпитализировано — 2 055 человек; летальных исходов — 720; выздоровели — 23 107 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 353 136 человек; выздоровело — 2 796 597 человек; летальных исходов — 82 318.

С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу — 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 025 360 человек. В общей сложности проведено 22 939 693 прививки.