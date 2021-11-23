ГБР за 3 месяца не смогло установить, кто был за рулем автомобиля нардепа Трухина во время ДТП

Сегодня, 23 ноября, исполняется уже 3 месяца с момента начала расследования Государственным бюро расследований (ГБР) дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александра Трухина. ГБР до сих пор не установило личность человека, находившегося за рулем автомобиля и по вине которого произошло ДТП.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

«Никакой новой информации на сегодня нет», — заявили в правоохранительном органе.

По делу назначено около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения. Заключения экспертов не готовы.

В ходе расследования изъято значительное количество видеозаписей движения транспортных средств, которые по времени фиксации близки к времени ДТП. Вместе с тем видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, свидетелями или другими лицами в ГБР не передавалась и в данный момент в деле отсутствует.

Устанавливаются дополнительные свидетели события, другие видеозаписи события и источники информации о них.

Как сообщалось, 23 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Трухина.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и 2 пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.