В Раде есть план действий на случай нападения РФ на Украину

Верховная Рада соберется для голосования за введение чрезвычайного или военного положения в стране за несколько часов в случае, если РФ действительно совершит нападение на Украину, заявил первый заместить главы парламента Александр Корниенко.
«У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение: провести соответствующие голосования со стороны Верховной Рады. Она должна в течение нескольких часов собраться», — сказал первый вице-спикер в интервью «Радио Свобода».
Он также отметил, что в случае начала активных военных действий будут «использоваться какие-то способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять».
Как сообщалось, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих вблизи границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают. «Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», — сказал Буданов в интервью изданию Military Times.
По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.
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