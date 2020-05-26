Власти Франции утвердили франкоязычные аналоги популярных англоязычных терминов

Во Франции обнародовали официальные франкоязычные аналоги около 20 терминов из английского языка, широко употребляемых в сфере культуры и современных технологий.

Официальные термины, приведенные в сборнике правительственных актов – Официальном журнале – являются обязательными для использования государственными учреждениями.

Среди около 20 слов и выражений, которые определила Комиссия по обогащению французского языка, наиболее употребляемыми являются следующие: «fake news» - теперь по-французски следует употреблять «infox» или «information fallacieuse»; «podcast» - «audio» или «audio à la demande»; «spoil» (в смысле раскрыть содержание фильма или книги) – «divulgâcher».

Как известно, во Франции с 1994 года действует так называемый закон Тубона. Тогдашний консервативный министр культуры Жак Тубон выступил с инициативой законодательно закрепить требование использования исключительно французского языка и терминологии государственными органами, в публичных объявлениях, рекламе, маркировке товаров, деловом общении.

«Закон Тубона» стал ответом на активное проникновение англоязычных терминов во французский язык.