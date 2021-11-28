Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Беларусь идет уже 15 месяцев», — заявил Моравецкий в интервью агентству ДПА.

По его словам, президент Беларуси злоупотребил разговором с Меркель и притворился, что она согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.

Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых политик обсудили миграционный кризис на границах ЕС. Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Беларуси в ФРГ не считают легитимными.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.