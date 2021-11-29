Посол Германии предрекает РФ большие потери в случае нападения на Украину

РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, поскольку украинские войска в настоящее время гораздо сильнее, чем в 2014 году, отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.
«Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет — это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь», — сказала Фельдхузен в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Она напомнила, что была в Украине в 2014 году. «Как очень многие украинцы, многие сотрудники нашего посольства, я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло», — добавила Фельдхузен.
Посол подчеркнула, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.
«В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все — и в Украине, и вместе с партнерами — уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война», — пояснила она.
На вопрос о том, о каких последствиях для РФ может идти речь в случае нападения, Фельдхузен также указала на возможные шаги в финансовой сфере. «Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять», — сказала она.
Кроме того, дипломат заверила, что Украина уже в течение длительного времени находится в постоянном в контакте с Германией по ситуации на границе с РФ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016