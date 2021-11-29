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Посол Германии предрекает РФ большие потери в случае нападения на Украину

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Посол Германии предрекает РФ большие потери в случае нападения на Украину

РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, поскольку украинские войска в настоящее время гораздо сильнее, чем в 2014 году, отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

«Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет — это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь», — сказала Фельдхузен в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она напомнила, что была в Украине в 2014 году. «Как очень многие украинцы, многие сотрудники нашего посольства, я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло», — добавила Фельдхузен.

Посол подчеркнула, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.

«В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все — и в Украине, и вместе с партнерами — уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война», — пояснила она.

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На вопрос о том, о каких последствиях для РФ может идти речь в случае нападения, Фельдхузен также указала на возможные шаги в финансовой сфере. «Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять», — сказала она.

Кроме того, дипломат заверила, что Украина уже в течение длительного времени находится в постоянном в контакте с Германией по ситуации на границе с РФ.

отношения с Россией, Анка Фельдгузен
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