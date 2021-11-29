Послы G7 призвали не тянуть с выбором нового директора НАБУ

Послы «Большой семерки» (G7) в Украине встретились с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс НАБУ в борьбе с коррупцией в Украине, а также призвали избрать нового директора НАБУ в такие временные рамки, чтобы избежать ситуации с отсутствием директора.
«Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки, чтобы избежать ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться», — говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter в понедельник.
Послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институций Украины.
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