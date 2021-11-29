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Реальная зарплата в Украине за год выросла на 4%

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Реальная зарплата в Украине за год выросла на 4%

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2021 года на 4% возросла по сравнению с октябрем 2020 года, а относительно сентября текущего года сократилась на 2,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем-2021 сократилась на 1,4%, а в годовом измерении возросла на 15,4%, составив 14 045 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Уточняется, что в сентябре 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 239 грн, августе — 13 997 грн, июле — 14 345 грн, июне — 14 313 грн, мае — 13 499 грн, апреле — 13 543 грн, марте — 13 612 грн, феврале — 12 549 грн, январе — 12 337 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре-2021 к октябрю-2020 наблюдался в Хмельницкой (на 18,5%), Полтавской (на 17,6%), Сумской (на 17,1%), Винницкой и Волынской (на 16,8%), Харьковской (на 16,7%), Черкасской (на 16,5%), Ривненской (на 16,2%) Черниговской (на 15,7%), Житомирской и Львовской (на 15,5%) областях, а также в Киеве (на 17,1%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве — 20 481грн, самый низкий в Черновицкой области — 10 878 грн.

В октябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания — на 27,2%, в сельском хозяйстве — на 27%, в сфере информации и телекоммуникаций — на 25,6%, в образовании — на 20,6%, в сфере операций с недвижимостью — на 19,2%, в сфере оптовой и розничной торговли — на 18,3%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы — на 16,4%, в финансовой и страховой деятельности — на 15,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 13,4%, в промышленности — на 13,2%, госуправлении и обороне — на 13,1%, в сфере административного обслуживания — на 12,2%, в строительстве — на 12,1%, в сфере искусства, спорта и развлечений — на 8,7%, в здравоохранении — на 3,5%, предоставлении других видов услуг — на 3,2%.

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Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

реальная зарплата
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Понедельник, 29 ноября 2021
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