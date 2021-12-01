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В США разрешили таблетки Merck от коронавируса

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В США разрешили таблетки Merck от коронавируса

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) большинством голосов рекомендовала одобрить использование таблеток против COVID-19 производства компании Merck, передает The Hill.

За одобрение препарата высказались 13 членов совета, десять выступили против. Препарат одобрили для взрослых пациентов, которые имеют риск тяжелого течения болезни, в том числе из-за сопутствующих заболеваний.

Издание указывает, что закрытое голосование было проведено из-за опасений экспертов по поводу общей эффективности препарата Merck, а также возможных осложнениях при беременности.

По данным The Hill, те, кто голосовал против, указали на «скромную» эффективность таблеток, отраженную в последних данных.

FDA опубликовало свой обзор на экспериментальную противовирусную таблетку компании Merck 26 ноября. В регуляторе тогда заявили, что препарат эффективен против COVID-19, однако может представлять опасность для развития плода у беременных. Помимо этого около 2% пациентов после приема таблеток испытывали диарею.

Кроме Merck производством таблеток от коронавируса занимается другая американская фармкомпания — Pfizer. В начале ноября там заявили о завершении второй фазы испытаний препарата от COVID-19 в таблетках Paxlovid. В Pfizer подчеркнули, что лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом.

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Как указывал Reuters, курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. По информации агентства, Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год количество доз планируется довести до 50 млн.

17 ноября источники The New York Times и The Washington Post сообщили о намерении администрации президента США Джо Байдена закупить новый препарат от Pfizer для лечения 10 млн пациентов, потратив на эти цели более $5 млрд.

Merck, коронавирус
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