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В Украине с 10 декабря исчезнут бесплатные пластиковые пакеты

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В Украине с 10 декабря исчезнут бесплатные пластиковые пакеты

В Украине с 10 декабря вступает в силу закон № 1489-IX «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины» и начинает действовать первый этап ограничений, сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции», — указывается в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Об вводимых в Украине изменениях рассказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в программе «Твой день» в студии телеканала «1+1».

«Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины — это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути», — подчеркнул Стрелец.

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Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначающиеся для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.

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