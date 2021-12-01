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В оборонный бюджет США включили санкции против «Северного потока-2»

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В оборонный бюджет США включили санкции против «Северного потока-2»

Республиканская партия США добилась включения в число поправок к проекту оборонного бюджета страны предложения, которое предусматривает введение санкций против трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на свои источники. Голосование по пакету из 21 поправки запланировано на среду.

О том, что республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок к проекту оборонного бюджета (National Defense Authorization Act) инициативы, подразумевающей санкции против трубопровода «Северный поток-2», сообщило издание The Hill. По данным источников издания, автором поправки стал сенатор Джеймс Риш (штат Айдахо), республиканец из комитета по международным отношениям.

В понедельник республиканское меньшинство Сената предприняло тактический маневр, проголосовав против прекращения дебатов по проекту оборонного бюджета. Это помешало перевести законопроект на этап непосредственного голосования. Происшедшее стало результатом очередного конфликта между Республиканской и Демократической партиями. До Дня благодарения (25 ноября) обе партии вроде бы договорились включить в оборонный бюджет 18 поправок, 11 из которых были либо от представителей Республиканской партии, либо от обеих политических сил. Однако этот вариант был отметен самими же республиканцами. Представители консервативного крыла захотели дополнительного голосования по еще нескольким изменениям в законопроект, включая введение санкций против газопровода «Северный поток-2», противодействие усилению Китая и оказание помощи Украине.

Своими действиями республиканцы выразили недовольство тем, что демократическое крыло Сената «подыгрывает» американской администрации.

Та же, в свою очередь, пытается балансировать на грани и отвечать на запросы ближайшего союзника — Германии. Согласно документу, опубликованному Axios, власти ФРГ недавно обратились к Конгрессу США с просьбой не вводить санкции против газопровода, чтобы не ослаблять «авторитет США» и «в конечном итоге не нанести ущерб трансатлантическому единству».

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Между тем американские консерваторы считают, что правительство Джо Байдена недостаточно активно реагирует на угрозы, исходящие от России. Как ранее сообщал The Hill, обвинения в том, что в рамках противостояния России делается мало, адресованы, в частности, госсекретарю Энтони Блинкену, который в настоящий момент как раз находится в Европе и ведет переговоры с европейскими коллегами. Так, сенатор от Техаса Тед Круз, который уже не первый год не может провести через голосование свой собственный законопроект по «Северному потоку-2», называет действия текущего правительства «сочетанием непоследовательности и слабости, которое стало олицетворением внешней политики президента Байдена».

В Сенате идут споры и по другим важнейшим законопроектам, в частности, по социальным тратам на $1,85 трлн, поднятию потолка госдолга и финансированию правительства. И этим документам вряд ли удастся пройти через голосование легко.

США, Северный поток-2
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