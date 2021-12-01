В «Слуге народа» поддерживают идею прямых переговоров Украины с РФ

В парламентской фракции «Слуга народа» поддерживают намерения президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с РФ для окончания войны на Донбассе.

«Получится, не получится — это очень сложный процесс... Можно же имитировать процесс, а можно заниматься процессом — Зеленский об этом сегодня заявил: если мы хотим не имитировать, а заниматься процессом, надо в лоб ставить вопрос России, садиться за стол переговоров. Если же они не садятся, а делают вид — опять будет идти война. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная риторика», — сказал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

Он подчеркнул, что к выводу о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и Россией пришли «все члены переговорной группы в нормандском формате».

«Все понимают, что Россия — участник процесса со стороны так называемых террористических организаций, она их координирует, дает задания, финансирует. Поэтому мне кажется, это правильный шаг», — отметил Арахамия.

При этом для Украины приоритетным является не формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а достигнутый результат, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова президента Украины о необходимости ведения прямых переговоров с РФ для прекращения войны и возвращения временно оккупированной территории Донбасса.

«Несомненно, что для Украины является приоритетным не тот или иной формат переговоров, а сам результат, который может быть достигнут. Форматы — это технический вопрос, вопрос логистики. А вот результат, то есть, собственно, прекращение войны на Донбассе и установление мира — это безусловный приоритет номер один», — сказал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Нормандский формат на сегодняшний день является базовым и рабочим, а Минские соглашения, несмотря на их частичную непродуманность, заложенную предыдущим президентом Петром Порошенко, определяют обязательные переговорные позиции.

«Тем не менее, Владимир Зеленский ищет и предлагает любые поправки, которые точно позволят проукраински совершенствовать те же Минские соглашения», — сказал он.

Подоляк также отметил, что в условиях, пока прямые переговоры между Украиной и Россией не стартовали, пока рано проговаривать, что конкретно и в каком порядке шагов может в них достигаться.

«Но, наверняка, для каждого россиянина, как и для каждого украинца, совершенно ясно, что путь к миру начинается с прекращения боевых действий и решения базовых гуманитарных вопросов. Политическая, экономическая, социальная и любая другая рамка решений может быть построена только на чётком фундаменте возвращения хотя бы к базовым элементам нормальности, когда просто невозможны такие вещи, как недавний обстрел посёлков в Луганской области, поскольку люди на Донбассе просто не поймут каких-то отвлечённых рассуждений о политике сейчас, когда они сами в любой момент могут оказаться жертвами „прилёта“ артиллерийских снарядов», — подытожил Подоляк.

Как сообщалось, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны на Донбассе и его возвращения в состав Украины. Он также отметил, что западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают такое намерение.