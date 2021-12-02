Рада приняла бюджет на 2022 год

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Проект № 6000 в целом поддержали 268 депутатов.

Доходы госбюджета составят 1,322 трлн гривен, расходы — 1,498 трлн гривен. По сравнению с первым чтением доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП).

В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.

Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

Также Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября до 6700 гривен.

Рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), запланирован на 8,2%. Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря.

Планируется, что заимствования составят 571,1 млрд гривен, в т.ч. внутренние — 429,9 млрд гривен, внешние — 151,2 млрд гривен. В проекте госбюджета 2022 года заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 млрд долларов.