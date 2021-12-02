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В Украину идут снегопады и похолодание

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В Украину идут снегопады и похолодание

В ближайшие сутки в западных областях Украины, особенно в Карпатском регионе, ожидается существенное ухудшение погоды: снегопады, порывистый ветер, метели, снежные заносы, сообщает Укргидрометцентр.

«2 декабря в западных областях осадки, преимущественно в виде снега, ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, в Карпатах сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица; температура в течение суток около нуля», — говорится в сообщении.

В северных и центральных областях в пятницу пройдет снег с дождем, лишь на юге и востоке еще сутки сохранится сухая теплая погода.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в южных и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, на юге и востоке страны южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все годы наблюдений 3 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,7 градусов тепла в 1953 году, а самая низкая ночью — на отметке 19,8 градусов мороза в 1998 году.

В субботу, 4 декабря, в южной и восточной части страны ночью ожидаются умеренные, днем значительные дожди, на остальной территории страны без осадков.

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При этом ожидается существенное понижение температуры: в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 3-8° мороза (в Карпатах и Прикарпатье 10-15° мороза), днем около 0°; в юго-восточной части страны в течение суток 4-9° тепла (днем в Крыму 10-15°); на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве 4 декабря без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

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