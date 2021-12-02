США ввели санкции против госдолга Беларуси

США ввели санкции против государственных долговых обязательств Беларуси, сообщило американское министерство финансов.
Оно запретило американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней 2 декабря 2021 года или позднее министерством финансов Республики Беларусь или Банком развития Республики Беларусь».
В рамках нового санкционного пакета министерство финансов также запретило обращение этих бумаг на территории США, но пояснило, что иное взаимодействие с обеими структурами разрешено.
Также под санкции попали 20 человек, 12 организаций и три самолета.
Под санкции попали:
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Об участии в санкциях, помимо США, объявили Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Беларуси, после которых в стране вспыхнули протесты.
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