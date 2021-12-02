США ввели санкции против госдолга Беларуси

США ввели санкции против государственных долговых обязательств Беларуси, сообщило американское министерство финансов.

Оно запретило американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней 2 декабря 2021 года или позднее министерством финансов Республики Беларусь или Банком развития Республики Беларусь».

В рамках нового санкционного пакета министерство финансов также запретило обращение этих бумаг на территории США, но пояснило, что иное взаимодействие с обеими структурами разрешено.

Также под санкции попали 20 человек, 12 организаций и три самолета.

Под санкции попали:

средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Беларуси;

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Андрей Паршин;

муж пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;

замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;

глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лапо;

его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;

экс-председатель Федерации хоккея Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков и другие.

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Об участии в санкциях, помимо США, объявили Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Беларуси, после которых в стране вспыхнули протесты.