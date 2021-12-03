Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

План Байдена по борьбе с коронавирусом не предусматривает локдаун

283
План Байдена по борьбе с коронавирусом не предусматривает локдаун

Президент США Джо Байден в четверг представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране.

«Сегодня я пришел объявить о нашем плане действий для борьбы с COVID-19 этой зимой... И он не предусматривает „шатдауны“ (прекращение работы предприятий — Ред.) или локдауны (введение жестких санитарных ограничений — Ред.)», — сказал он, выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона.

По словам президента, вместо этого план предусматривает пять пунктов, акцент в которых будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.

«Есть пять ключевых действий, которые я хотел бы, чтобы мы предприняли этой зимой», — сказал он. По его словам, первый пункт — это «расширение масштабов кампании по ревакцинации по всей стране», второй — расширение сетей семейных клиник, где можно пройти вакцинацию, третий — упрощение доступа населения к тестированию на дому, четвертый — усиление медицинского персонала, а пятый — «активизация усилий по вакцинации остального мира и укрепление правил международных поездок для людей, приезжающих в Соединенные Штаты».

Читайте также: Кулеба рассказал, как именно РФ удерживают от агрессивных действий

При этом, по его словам, жителям США следует быть готовыми к тому, что количество заболеваний в зимний период все равно вырастет. «Эксперты говорят, что количество случаев заражения коронавирусом будет продолжать расти в следующие недели зимы. Так что мы должны быть готовы», — подчеркнул американский лидер.

Джо Байден, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 декабря 2021
Четверг, 2 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016