План Байдена по борьбе с коронавирусом не предусматривает локдаун

Президент США Джо Байден в четверг представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране.
«Сегодня я пришел объявить о нашем плане действий для борьбы с COVID-19 этой зимой... И он не предусматривает „шатдауны“ (прекращение работы предприятий — Ред.) или локдауны (введение жестких санитарных ограничений — Ред.)», — сказал он, выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона.
По словам президента, вместо этого план предусматривает пять пунктов, акцент в которых будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.
«Есть пять ключевых действий, которые я хотел бы, чтобы мы предприняли этой зимой», — сказал он. По его словам, первый пункт — это «расширение масштабов кампании по ревакцинации по всей стране», второй — расширение сетей семейных клиник, где можно пройти вакцинацию, третий — упрощение доступа населения к тестированию на дому, четвертый — усиление медицинского персонала, а пятый — «активизация усилий по вакцинации остального мира и укрепление правил международных поездок для людей, приезжающих в Соединенные Штаты».
При этом, по его словам, жителям США следует быть готовыми к тому, что количество заболеваний в зимний период все равно вырастет. «Эксперты говорят, что количество случаев заражения коронавирусом будет продолжать расти в следующие недели зимы. Так что мы должны быть готовы», — подчеркнул американский лидер.
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