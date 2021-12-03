План Байдена по борьбе с коронавирусом не предусматривает локдаун

Президент США Джо Байден в четверг представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране.

«Сегодня я пришел объявить о нашем плане действий для борьбы с COVID-19 этой зимой... И он не предусматривает „шатдауны“ (прекращение работы предприятий — Ред.) или локдауны (введение жестких санитарных ограничений — Ред.)», — сказал он, выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона.

По словам президента, вместо этого план предусматривает пять пунктов, акцент в которых будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.

«Есть пять ключевых действий, которые я хотел бы, чтобы мы предприняли этой зимой», — сказал он. По его словам, первый пункт — это «расширение масштабов кампании по ревакцинации по всей стране», второй — расширение сетей семейных клиник, где можно пройти вакцинацию, третий — упрощение доступа населения к тестированию на дому, четвертый — усиление медицинского персонала, а пятый — «активизация усилий по вакцинации остального мира и укрепление правил международных поездок для людей, приезжающих в Соединенные Штаты».

При этом, по его словам, жителям США следует быть готовыми к тому, что количество заболеваний в зимний период все равно вырастет. «Эксперты говорят, что количество случаев заражения коронавирусом будет продолжать расти в следующие недели зимы. Так что мы должны быть готовы», — подчеркнул американский лидер.