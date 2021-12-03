Почти 44 % украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.
«Уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни», — сообщается на телеграм-канале ведомства.
В Минздраве также подчеркнули, что согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.
Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу — 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.
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