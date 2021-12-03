Президентская программа по высадке миллиарда деревьев выполнена на 6%

Указ президента Владимира Зеленского о высадке 1 млрд деревьев в течение трех лет, с начала его реализации в июне этого года и по результатам осенней кампании, выполнен на 5,79%, в целом в 2021 году высажено 57,93 млн деревьев на общей площади 10,38 тыс. га.

Соответствующая информация размещена на сайте государственной программы «Зеленая страна».

В Минэкологии отмечают, что благодаря благоприятным погодным условиям этой осенью удалось высадить на 40% больше деревьев, чем планировалось.

Регионами-лидерами по залеснению являются Житомирская область, где высажено 14,26 млн деревьев, а также Волынская (5,03 млн), Киевская (4,84 млн), Запорожская (4,28 млн), Луганская (3,52 млн) и Львовская (3,48 млн) области.

Меньше всего деревьев высажено в Одесской и Николаевской областях — 252 тыс. и 264 тыс. деревьев соответственно.

Как сообщалось, президент Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта «Зеленая страна» для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Планируется также в ближайшие три года высадить в Украине 1 млрд деревьев.

По данным главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, высадка 1 млрд деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличения показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.