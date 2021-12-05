В Британии будут применять молнупиравир для лечения ковида

Широкое применение противовирусного препарата молнупиравир (торговая марка Lagevrio) для лечения COVID-19 начнется в Великобритании до конца года. Как сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph, планируется, что его будут назначать особо уязвимым для коронавируса лицам на ранних стадиях развития болезни.

По данным издания, Минздрав королевства в ближайшее время объявит о начале пилотной программы, предусматривающей лечение коронавирусной инфекции с помощью молнупиравира, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. В начале ноября Великобритания стала первой страной, одобрившей его применение. Еще до этого британское правительство заключило с Merck контракт о поставках 480 тыс. упаковок препарата, рассчитанных на один курс лечения, однако пока его применение не началось.

Вскоре молнупиравир начнут назначать жителям страны с сильно ослабленной иммунной системой и страдающим некоторыми тяжелыми или хроническими заболеваниями, при которых значительно повышается риск развития осложнений при COVID-19. За доставку препарата на дом будет отвечать специальная служба, в которую будет поступать информация о положительных результатах ПЦР-анализов на коронавирус среди представителей особо уязвимых групп населения. Инфицированным будут оперативно звонить, предлагая получить препарат, поскольку ставится цель начинать лечение в течение 48 часов после подтверждения заражения.

В правительстве ожидают, что это позволит предотвратить значительное число случаев ухудшения состояния больных и ослабить нагрузку на больницы. Поскольку молнупиравир выпускается в форме капсул, его будут в основном назначать больным, которые лечатся дома и пока не нуждаются в госпитализации. При этом The Daily Telegraph указывает, что в некоторых случаях препарат будет использоваться и в медучреждениях в форме раствора для внутривенного введения.

Напомним, 19 ноября регулятор ЕС также выдал рекомендацию на использование экспериментального противовирусного препарата, который первоначально создавался для лечения гриппа. В соответствии с ней, молнупиравир может использоваться для лечения взрослых пациентов, которым не требуется кислородная поддержка и которые подвержены повышенному риску развития тяжелых форм COVID-19. Лекарство должно применяться как можно скорее после выявления заболевания и не позднее, чем через пять дней после появления первых симптомов. Согласно предварительным данным испытаний препарата, опубликованных его производителем, применение молнупиравира позволяет на 50% снизить риск госпитализации инфицированных.

30 ноября консультативный совет при Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) высказался за одобрение молнупиравира. При этом мнения членов совета по этой теме разделились почти поровну (13 — «за» и 10 — «против»). У некоторых из экспертов возникли вопросы к последним данным об испытаниях препарата и его эффективности. Окончательное решение FDA ожидается в ближайшие дни.