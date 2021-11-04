Первая страна в мире одобрила применение молнупиравира от COVID-19

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира — препарата от коронавируса производства американской компании Merck. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг британским Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
Как отмечает британский медицинский регулятор, препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания».
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал сегодняшний день «историческим для страны». «Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19», — сказал он.
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