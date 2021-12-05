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Папа Римский посетил лагерь нелегалов и призвал остановить «крушение цивилизации»

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Папа Римский посетил лагерь нелегалов и призвал остановить «крушение цивилизации»

Папа Римский Франциск в ходе визита в лагерь содержания нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос заявил о критическом положении, складывающимся в связи с миграцией в Европу.

«Пожалуйста, давайте остановим это крушение цивилизации!» — приводит слова понтифика агентство Associated Press (AP).

«Я прошу каждого мужчину и каждую женщину, всех нас, превозмочь паралич страха, безразличие, что убивает, циничную безучастность, что равнодушно обрекает на смерть тех, кто оказался на окраине (Европы — Ред.)», — сказал Папа Римский.

Он также призвал прекратить «игнорировать реальность» и перекладывать друг на друга решение проблемы нелегальной иммиграции. Понтифик выразил неприятие того, чтобы Средиземное море — «колыбель многих цивилизаций» — превратилось в огромное кладбище из-за массовой гибели мигрантов, пытающихся достичь европейских берегов.

По информации AP, по прибытии в лагерь нелегалов, выстроенный ООН и окруженный колючей проволокой, Папа Римский приветствовал собравшихся мигрантов и фотографировался с ними.

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Затем понтифик встретился в палатке с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, с замглавой Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом и жителями лагеря, считающими себя беженцами из Афганистана, Ирака и Демократической Республики Конго. Греческий президент заверила, что Афины прикладывают все усилия для помощи мигрантам, и поблагодарила понтифика за поддержку.

Папа Римский, мигранты
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