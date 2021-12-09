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В США почти не фиксируют серьезных осложнений при «омикроне»

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В США почти не фиксируют серьезных осложнений при «омикроне»

Почти все выявленные случаи заражения штаммом «омикрон» в США протекают у пациентов в легкой форме, сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

«Болезнь пока протекает в легкой форме», — сказала Валенски в интервью агентству Associated Press, говоря о случаях «омикрона» в США.

По ее словам, среди основных симптомов — кашель и высокая утомляемость.

Вместе с тем она подчеркнула, что пока данные имеются в ограниченном объеме, и агентство работает над более детальным анализом нового штамма.

Валенски также сообщила, что более 75% из тех, у кого выявили «омикрон», были вакцинированы. Большинство из заболевших — молодые люди. Она добавила, что около трети случаев «омикрона» пришлись на тех, кто сделал бустерную дозу вакцины.

Согласно последним данным, десятки случаев заражения «омикроном» выявлены примерно в 20 американских штатах. Лишь в одном случае пациента пришлось госпитализировать. Случаев смерти от «омикрона» пока в США не зафиксировано.

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Штамм коронавируса COVID-19 «омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

США, омикрон
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Четверг, 9 декабря 2021
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