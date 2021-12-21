«Омикрон» стал доминирующим вариантом COVID-19 в США

«Омикрон» опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией коронавируса в США, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По данным американского медрегулятора за минувшую неделю, вариант «омикрона» в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США — 73,2%.
Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев «омикрона».
С конца июня вариант «дельта» был основным в США. По данным CDC, совсем недавно, в конце ноября, более 99,5% случаев коронавируса приходились на «дельта»-вариант. За минувшую неделю заболевания «дельта»- вариантом составили 26,6%.
«Омикрон» еще более распространен в некоторых частях страны — на его долю приходится более 95% случаев в некоторых частях северо-запада и юго-востока США.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что штамм коронавируса «омикрон», как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм «дельта», а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.
«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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