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Стоимость Apple приблизилась к $3 трлн

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Стоимость Apple приблизилась к $3 трлн

Акции Apple выросли на 0,95% — до нового исторического максимума на отметке $176,75 за бумагу в начале торгов на бирже NASDAQ. Капитализация производителя iPhone поднялась до $2,9 трлн. К 18:24 по Киеву рост замедлился до 0,05%, а цена опустилась к $175,17.

В этом году акции Apple подорожали примерно на 35% после роста на 80% в 2020 году. Для сравнения, индекс S&P 500 вырос на 26% за 2021 год. Капитализация Apple достигла отметки в $1 трлн 2 августа 2018 года. Она стала первой компанией в США с такой рыночной стоимостью. Компании требовалось еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию с $1 трлн до $2 трлн. Этот рекорд был поставлен чуть более года назад, в августе 2020 года.

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Аналитики Morgan Stanley назвали акции Apple лучшей инвестиционной идеей на 2022 год. В банке повысили целевую цену по бумагам IT-гиганта до $200 в перспективе ближайшего года. Эксперты считают, что бумаги компании все еще существенно недооценены и за год могут подорожать на 14%.

Apple
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 часа 26 минут назад

UA . ПОКИ ВСІ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ РАЗОМ НА ТІЛЬКИ ЇХ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ НЕ ЗАБЕРУТЬ ПІД СВІЙ КОНТРОЛЬ ТІЛЬКИ ЇХ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В ЯДЕРНОЇ ШПАНИ КЕРІВНИКІВ ЯДЕРНИХ ДЕРЖАВ ДО ТИХ ПІР НЕ БУДЕ ГАРАНТІЇ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ВСІХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ ГАРАНТІЇ ВІД ЗНИЩЕННЯ ЇХ ЯДЕРНОЮ ШПАНОЮ КЕРІВНИКАМИ ЯДЕРНИХ ДЕРЖАВ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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Четверг, 9 декабря 2021
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