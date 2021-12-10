Генсек ООН поедет на Олимпийские игры в Пекине

Генсек ООН Антониу Гутерриш принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на посещение Олимпийских игр в Пекине, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, генсек ООН «получил приглашение от МОК посетить зимние игры в Пекине и принял его».

Решение Гутерриша отправиться на Олимпиаду в Пекин прозвучало на фоне того, как ряд стран решил объявить дипломатический бойкот.

Так, ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Австралия, Великобритания и Канада. Предлогом для этого решения они называли нарушение в Китае прав человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.