Новые инициативы Зеленского поддерживает примерно половина жителей страны

Большинство украинцев положительно относятся к инициативе президента Украины Владимира Зеленского о введении экономического паспорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Положительно идею экономического паспорта украинца оценили 53% опрошенных, указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в пятницу.
Нейтрально высказались 28% опрошенных. 16% оценивают идею экономических паспортов негативно.
Что касается инициативы президента по законодательному урегулированию вопроса двойного гражданства, мнения украинцев разделились: 47% поддерживают идею введения двойного гражданства в Украине, 50% выступают против.
Опрос проводился 6-8 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.
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