В Украине вступил в силу запрет на бесплатные пластиковые пакеты

Украинские магазины, аптеки и заведения общепита теперь не смогут бесплатно предлагать клиентам пластиковые пакеты. Соответствующий закон вступил в силу в пятницу.
С 10 декабря в Украине начинает действовать первый этап, предусмотренный законом «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины». Запрещается их бесплатное распространение в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. Под запрет не подпадут биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продукции из них, сыпучих продуктов и льда. При этом предлагать клиентам пакеты за деньги по-прежнему можно.
Нарушителям грозят административно-хозяйственные санкции. «Цель такого решения — предотвратить образование пластиковых отходов, ведь когда мы меньше используем пакеты, то меньше производим мусор, который потом окажется на свалке, а значит в окружающей среде», — пояснили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
И. о. главы ведомства Руслан Стрелец рекомендовал жителям пользоваться экосумками или биоразлагаемыми пакетами, напомнив, что последний разлагается от одного до четырех месяцев и не вредит окружающей среде.
Следующим шагом должно стать ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.
Верховная Рада приняла закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины» в июне текущего года, президент Владимир Зеленский подписал его 7 июня.
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