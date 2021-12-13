Штамм «омикрон» может появиться в Украине уже на текущей неделе

Эпидемическая ситуация в стране, по прогнозам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в праздники должна быть стабильной, однако новый штамм коронавируса «омикрон» может появиться на этой неделе, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
«По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса „омикрон“ может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов», — сообщает Офис президента Украины на своем сайте.
Отмечается, что в связи с приближением рождественских и новогодних праздников утверждены соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отдельно также наработаны противоэпидемические меры для проведения крупных массовых мероприятий.
Премьер также отметил, что в настоящее время критериям выхода из «красной» зоны соответствует Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в «желтую» зону.
В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса. Однако за последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016