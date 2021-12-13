Штамм «омикрон» может появиться в Украине уже на текущей неделе

Эпидемическая ситуация в стране, по прогнозам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в праздники должна быть стабильной, однако новый штамм коронавируса «омикрон» может появиться на этой неделе, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

«По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса „омикрон“ может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов», — сообщает Офис президента Украины на своем сайте.

Отмечается, что в связи с приближением рождественских и новогодних праздников утверждены соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отдельно также наработаны противоэпидемические меры для проведения крупных массовых мероприятий.

Премьер также отметил, что в настоящее время критериям выхода из «красной» зоны соответствует Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в «желтую» зону.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса. Однако за последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.