Украинцы старше 60 лет смогут потратить «тысячу Зеленского» на лекарства

Полностью вакцинированные против COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в том числе на лекарства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Программа „Е-поддержка“ будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, президент Украины 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через «Дию».

Запуск программы «еПоддержка» назначен на 19 декабря.