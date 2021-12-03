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Штамм омикрон не вызывает тяжелых форм заболевания у привитых

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Штамм омикрон не вызывает тяжелых форм заболевания у привитых

Омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, однако тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

«Омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых», — отметил он на брифинге, который транслировался на портале Минздрава ЮАР.

Паахла сообщил, что ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. «За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло, — подчеркнул он. — Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие». По его словам, эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны.

«У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку, — заявил Паахла. — Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него».

Касаясь происхождения омикрон-штамма, Паахла отметил, что впервые этот вариант коронавируса был выявлен в Ботсване. «Однако пока мы не знаем, каким образом и где он возник», — заметил министр.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 11 535, по сравнению с 8 561 накануне. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 44, что на 16 случаев больше, чем сутки назад.

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На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. На текущий день присутствие омикрон-штамма выявлено почти в 30 странах мира.

ЮАР, омикрон
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