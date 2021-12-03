Штамм омикрон не вызывает тяжелых форм заболевания у привитых

Омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, однако тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

«Омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых», — отметил он на брифинге, который транслировался на портале Минздрава ЮАР.

Паахла сообщил, что ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. «За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло, — подчеркнул он. — Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие». По его словам, эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны.

«У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку, — заявил Паахла. — Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него».

Касаясь происхождения омикрон-штамма, Паахла отметил, что впервые этот вариант коронавируса был выявлен в Ботсване. «Однако пока мы не знаем, каким образом и где он возник», — заметил министр.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 11 535, по сравнению с 8 561 накануне. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 44, что на 16 случаев больше, чем сутки назад.

На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. На текущий день присутствие омикрон-штамма выявлено почти в 30 странах мира.