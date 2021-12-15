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Для участников Олимпиады в Китае откроют доступ к запрещенным Instagram и Twitter

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Для участников Олимпиады в Китае откроют доступ к запрещенным Instagram и Twitter

Участники зимних Олимпийских игр в Пекине получат доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в том числе к Instagram и Twitter. Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах», — сообщили в МОК.

Среди таких объектов Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также гостиницы — там Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам.

На территории материкового Китая заблокирован доступ к таким популярным социальным сетям и мессенджерам, как Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram, также под запретом поисковая система Google.

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В МОК отметили, что «в любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу также можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью sim-карт, предоставленных оргкомитетом в соответствии с тарифным планом».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022
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