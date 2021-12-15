Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год, из конгресса документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.

В поддержку документа высказалось большинство сенаторов, следует из трансляции на сайте законодательного органа. Таким образом проект поддержан обеими палатами конгресса США. Теперь он поступит на подпись к президенту страны.

Принятый Конгрессом проект бюджета до этого был согласован обеими палатами американского законодательного органа. Помимо прочего, он содержит положение о выделении $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине предполагается выделить $300 млн, еще $150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».

При этом из согласованной версии проекта бюджета были исключены инициативы о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», суверенного долга РФ и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Все они ранее вошли в качестве поправок к версии оборонного бюджета, принятой осенью Палатой представителей. Одобренный конгрессменами законопроект после этого начал рассматривать Сенат, но из-за разногласий между республиканцами и демократами он так и не был утвержден. В связи с этим представители профильных комитетов верхней и нижней палат Конгресса подготовили новую, компромиссную версию проекта бюджета.

Весь оборонный бюджет США на 2022 год составляет 768 миллиардов долларов.