Зеленский, Макрон и Шольц обсудили Нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем дальнейшую работу в рамках Нормандского формата.

«Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате. Подтвердили готовность продолжать работу», — написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Зеленский подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

«Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате», — указывается в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина не подвергается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

«Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ», — заявил он.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти прочное решение конфликта на Донбассе, отметив, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом направлении в рамках нормандского формата.

«Нам нужно найти прочное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают свое посредничество в этом отношении в рамках нормандского формата», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Запись сопровождается фото со встречи Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита «Восточное партнерство».