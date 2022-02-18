Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США в четверг вечером единогласно принял резолюцию в поддержку Украины, сообщает The Hill.
«Это была очень важная резолюция, которую мы приняли. Ее инициировали сенаторы Шахин (Жанна Шахин, демократ — Ред.) и Портман (Роб Портман, республиканец — Ред.), и она посылает очень сильный сигнал... о том, что сенат Соединенных Штатов, демократы и республиканцы... едины в защите Украины», — цитирует издание лидера большинства в сенате Чарльза Шумера.
Газета напоминает, что судьба резолюции была в подвешенном состоянии, так как ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что будет возражать против ее быстрого прохождения без внесения изменений в документ.
Поскольку сенаторы хотели ускорить принятие резолюции, им требовалась поддержка всех 100 членов верхней палаты Конгресса.
Издание отмечает, что авторы резолюции внесли изменения. Они, в частности, уточнили, что резолюция, которая не имеет юридической силы, не должна рассматриваться как разрешение на применение военной силы против России или разрешение на ввод войск США в Украину.
Резолюция была принята из-за того, что сенаторы так и не смогли договориться по двухпартийному законопроекту по санкциям в отношении России, инициированному демократом Бобом Менендесом.
В то же время республиканцы в сенате во вторник обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.
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