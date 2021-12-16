Япония определилась с вакцинами для бустерных прививок

Япония в четверг на основании рекомендаций экспертов министерства здравоохранения официально одобрила вакцину Moderna от COVID-19 для своей программы бустерных прививок, которая началась в этом месяце.
В рекомендациях отмечается, что препарат может использоваться для третьих уколов лицам в возрасте 18 лет и старше.
Для этих целей ранее уже была рекомендована вакцина Pfizer, дополнительный укол уже был сделан 71 тыс. человек.
В Японии полностью вакцинировано почти 80% населения, что является самым высоким показателем среди стран G7.
Японские СМИ сообщили, что накануне запрос на одобрение к применению в Японии разработанной ею вакцины от коронавируса Novavax подала компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd.
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