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Страны Запада обсуждают возможность отключения России от SWIFT

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Страны Запада обсуждают возможность отключения России от SWIFT

Администрация Джо Байдена пытается добиться от ЕС согласования широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть введены в случае, если Россия вторгнется в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные о дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем источники.

По данным агентства, среди возможных вариантов:

  • Новые ограничения в отношении способности России рефинансировать свой суверенный долг
  • Лимиты на межбанковские операции крупных российских банков, возможно, включая конвертацию валюты
  • Новые ограничения против компаний оборонного и энергетического сектора
  • Отключение России от SWIFT.

Некоторые из этих мер, включая отключение от SWIFT, считаются «крайне проблематичными», ссылается агентство на источники. В частности, в ЕС и США опасаются возможных проблем для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.

Причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников с санкциями, еще и в том, что Владимир Путин не показывает признаков готовности отвести войска от границы с Украиной, пишет Bloomberg. США считают, что договоренность о санкциях пошлет ясный сигнал российскому президенту.

ЕС в свою очередь считает, что подготовка санкционного пакета «на скорую руку» может снизить шансы на дипломатическое разрешение ситуации. Страны союза, которые гораздо более зависимы от российских поставок, также беспокоятся о возможных последствиях санкций.

Пока детали возможных антироссийских мер не проработаны, а ответственные за это чиновники оценивают возможные экономические и юридические последствия. Некоторые источники агентства утверждают, что сложность состоит в том, когда именно сообщить Путину о цене, которую будет иметь для него вторжение в Украину.

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Накануне Bloomberg, также со ссылкой на источники, писал, что внутри ЕС нет единства по вопросу новых санкций против России из-за Украины. Германия, Франция, Италия и Испания выступают за переговоры с Москвой, тогда как другие члены союза считают, что публичная поддержка новых мер будет более эффективной в сдерживании России.

SWIFT, отношения с Россией
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