Евросоюз продлил экономические санкции против России

Евросоюз единогласно решил продлить экономические санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Мы призываем Россию выполнять свою часть сделки и придерживаться минских договоренностей», — заявил он. Мишель также написал, что Россию ждут «масштабные последствия и суровая цена» в случае военного вторжения в Украину.

В своей резолюции, принятой по итогам заседания, Евросовет призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной, вызванную наращиванием военного присутствия и агрессивными заявлениями. Совет также подчеркнул свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

ЕС продлил секторальные санкции, которые впервые были введены в июле 2014 года. Они предусматривают ограничение доступа к европейским рынкам для российских государственных банков, устанавливают эмбарго на продажу оружия, запрет на экспорт продукции двойного назначения, а также огранивают доступ к технологиям в области нефтедобычи. Пакет экономических санкций был принят в дополнение к списку юридических и физических лиц, которых в ЕС посчитали ответственными за подрыв территориальной целостности Украины после событий 2014 года. Фигуранты списка также находятся под санкциями.

После введения экономические антироссийские санкции неоднократно продлевались, как правило, на полгода.