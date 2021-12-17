Евросоюз продлил экономические санкции против России

Евросоюз единогласно решил продлить экономические санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
«Мы призываем Россию выполнять свою часть сделки и придерживаться минских договоренностей», — заявил он. Мишель также написал, что Россию ждут «масштабные последствия и суровая цена» в случае военного вторжения в Украину.
В своей резолюции, принятой по итогам заседания, Евросовет призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной, вызванную наращиванием военного присутствия и агрессивными заявлениями. Совет также подчеркнул свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
ЕС продлил секторальные санкции, которые впервые были введены в июле 2014 года. Они предусматривают ограничение доступа к европейским рынкам для российских государственных банков, устанавливают эмбарго на продажу оружия, запрет на экспорт продукции двойного назначения, а также огранивают доступ к технологиям в области нефтедобычи. Пакет экономических санкций был принят в дополнение к списку юридических и физических лиц, которых в ЕС посчитали ответственными за подрыв территориальной целостности Украины после событий 2014 года. Фигуранты списка также находятся под санкциями.
После введения экономические антироссийские санкции неоднократно продлевались, как правило, на полгода.
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