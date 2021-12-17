Рада не смогла проголосовать за отсрочку использования кассовых аппаратов в бизнесе

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке использования кассовых аппаратов в бизнесе.
За включение законопроекта в повестку дня внеочередного заседания проголосовало всего 102 народных депутата, тогда как для принятия решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за включение данного вопроса в повестку дня проголосовали: 36 народных депутатов из фракции «Слуга народа», 12 — «Оппозиционная платформа — За жизнь», 21 — «Европейская солидарность», 10 — «Батькивщина», 11 — «За будущее», 4 — «Доверие», 8 — внефракционные. Никто из фракции «Голос» предложение первого вице-спикера Александра Корниенко включить вопрос в повестку дня заседания не поддержал.
Как сообщалось, по требованию более чем 150 народных депутатов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередную сессию на пятницу, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть законопроект № 6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.
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