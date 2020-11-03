Разумков пообещал завтра отложить обязательное введение кассовых аппаратов до 2022 года

Верховная Рада Украины по договоренности всех фракций в среду, 4 ноября, планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год — до 2022 года — обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) «упрощенцами».
«Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год — до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп... Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект», — сказал спикер парламента после проведенных в парламенте консультаций с участием главы профильного комитета Данилы Гетманцева.
По его словам, в среду будет дано поручение комитету безотлагательно его рассмотреть и сразу вынести в зал для голосования.
«Я уверен, что никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом», — отметил Разумков.
Как сообщалось, во вторник под Верховной Рады протестовали как противники, так и сторонники обязательного введения кассовых аппаратов.
Согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021-го — независимо от видов деятельности. Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет.
Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.
В то же время в Раде в июле были зарегистрированы законопроекты № 3853-1 и № 3853-2, которые предлагают отменить расширение применения РРО.
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