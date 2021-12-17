Разумков заявил о превращении Рады в «ручной механизм» власти

Верховная Рада за последние два месяца фактически потеряла свою независимость и превратилась в ручной механизм. Такое мнение выразил бывший спикер украинского парламента депутат Дмитрий Разумков.

«Рада теряет свою субъектность и превращается в такой ручной механизм, а парламент должен всегда отстаивать интересы всего украинского народа и быть балансом», — сказал он в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

По его мнению, именно возвращение субъектности, «которая фактически потеряна за последние два месяца», является одним из главных вызовов, стоящих перед Радой в 2022 году. «Это главная его задача, а она уже позволит выполнить и другие — укрепить обороноспособность нашего государства, улучшить ситуацию в тарифной политике, обеспечить помощь медикам, педагогам, а также всем тем, кто сегодня пострадал и страдает от COVID-19», — пояснил он.

Рада 7 октября по инициативе фракции «Слуга народа» отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии «Слуга народа», прошел в парламент под первым номером ее избирательного списка.