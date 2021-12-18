Штамм «омикрон» уже в Украине

Центр общественного здоровья Украины в ночь на субботу подтвердил первое в стране заражение штаммом коронавируса «Омикрон», сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«В Украине обнаружили штамм „Омикрон“. Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)», — написал Ляшко в Фейсбуке в субботу.
По его словам, «Омикрон» обнаружили у пациента, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.
«Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц», — подчеркнул министр.
Он также призвал украинцев вакцинироваться, соблюдать установленные противоэпидемические нормы и правила, а также, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где доминирует циркуляция штамма «Omicron».
«Омикрон» впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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