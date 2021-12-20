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Налоговая отменит решение о доначислении «Синево» 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку

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Налоговая отменит решение о доначислении «Синево» 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку

Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении «Синево» 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика, с чем компания согласилась. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Выслушав позицию налогоплательщика и позицию Государственной налоговой службы, мы пришли к выводу, что произошла дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком во время плановой проверки. А именно — дискоммуникация относительно объема и качества предоставления документов налогоплательщика», — сказал парламентарий по итогам иницииарованной представителями комитета встречи с представителями компании в понедельник.

«Однако стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам этого инцидента. В связи с этим было принято решение отменить результаты акта в этой части и направить на дополнительную проверку, которая пройдет в полном соответствии с законодательством и правами налогоплательщика. Налогоплательщик согласился на такую концепцию», — указал Гетманцев.

Он добавил, что комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.

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Как сообщалось, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании «Синэво Украина» плановой налоговой проверки доначислило 1,085 млрд грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании считают такие претензии абсурдными и обращаются за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.

ГНС, Даниил Гетманцев, Синево
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