Украина выполнила одно из требований МВФ: созданы территориальные органы ГНС

Государственная налоговая служба создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что является структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Соответствующий приказ подписан председателем ГНС Алексеем Любченко и согласован Министром финансов Украины Сергеем Марченко.

«Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ», — отметил председатель ГНС Алексей Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц — Ред.).

В службе сообщают, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.

До конца года будут реализованы заключительные шаги по обеспечению функционирования ГПС как единого юридического лица.