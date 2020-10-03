Украина выполнила одно из требований МВФ: созданы территориальные органы ГНС

Государственная налоговая служба создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что является структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.
Соответствующий приказ подписан председателем ГНС Алексеем Любченко и согласован Министром финансов Украины Сергеем Марченко.
«Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ», — отметил председатель ГНС Алексей Любченко.
В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц — Ред.).
В службе сообщают, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.
До конца года будут реализованы заключительные шаги по обеспечению функционирования ГПС как единого юридического лица.
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