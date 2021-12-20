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Украинцы поддерживают роспуск Рады и формирование нового Кабмина

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Украинцы поддерживают роспуск Рады и формирование нового Кабмина

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров — 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% — против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 14-16 декабря.

Четверть опрошенных считают сегодня СНБО сильным органом, треть — слабым, треть — ни сильным, ни слабым. Президента сильным считают 16%, 40% — слабым, еще 43% — ни сильным, ни слабым. Премьер-министра сильным считают 8%, 42% — слабым, еще 42% — ни сильным, ни слабым. Парламент сильным считается 6%, 61% — слабым, еще 31% — ни сильным, ни слабым.

Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% — слабой, еще 35% — ни сильной, ни слабой. Коалицию сильной считают 11%, 44% — слабой, еще 33% — ни сильной, ни слабой.

31% опрошенных украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021. В прошлом году ожидания были оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го. В целом младшие опрошенные (до 40 лет) ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие — думают, что ничего не изменится или будет хуже.

В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% — в правильном. 9% — не определились.

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Важнейшими проблемами страны опрошенные назвали коррупцию (55%) и войну на Донбассе (51%), а также экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемию коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественную медицину (24%).

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Верховная Рада, опрос
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