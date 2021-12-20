С середины января «тысячу Зеленского» можно будет потратить на покупку лекарств

Офис президента Украины готовит изменения в программу «еПоддержка» для расширения ее на покупку лекарств для участников программы старше 60 лет, сообщил замглавы ОП Ростислав Шурма.

«Вносятся изменения в программу, и с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств», — сказал он в ходе брифинга в понедельник.

По его словам, еще 10 банков изъявили желание присоединиться к программе. В настоящее время с «еПоддержкой» работают Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Согласно программе «еПоддержка», каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, а также на покупку книг.