В Минкульте посчитали количество приходов, перешедших из УПЦ в ПЦУ

Директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш подчеркнул, что на сегодня уже почти 340 документально зафиксированных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ. Об этом он сказал в эфире «5 канала».
«На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где было засвидетельствовано этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным образом зафиксировали», — отметил Юраш.
«Но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос ведущего, насколько быстро переходят приходы и каковы факторы, которые еще сдерживают, представитель Минкульта заявил, что «задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ».
«С одной стороны, внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям наружу говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят идти, поэтому не надо признавать. Нужно изнутри разрывать этот круг», — рассказал Юраш.
Отметим, что по данным самой УПЦ в Православную церковь Украины после получения ею автокефалии перешли 36 общин Украинской православной церкви из 12 тысяч, существующих в Украине, а ещё вокруг 250 общин продолжается конфликт в связи со сменой ими конфессиональной принадлежности.
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