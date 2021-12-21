США направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками

Вашингтон и Лондон втайне направили специалистов по кибербезопасности в Украину, чтобы помочь стране подготовиться к возможной атаке российских хакеров. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По версии издания, специалисты должны помочь усилить защиту электросетей, банковской системы и других важных объектов экономики и правительства Украины.

«Согласно оценкам американской разведки, цель России — выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным — и, возможно, дать повод для вторжения», — пишет газета.

Источники NYT, владеющие разведданными, утверждают, что если Россия «действительно предпримет кибератаку как самостоятельное действие либо как предвестник физической атаки, то скорее всего это произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января».

Сообщения о скором вторжении России на территорию Украины начали поступать от западных СМИ и политиков осенью этого года. Так, Associated Press со ссылкой на данные разведслужб США сообщало, что Москва планирует начать боевые действия в начале 2022 года, направив на Украину 175 тыс. военных.