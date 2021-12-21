Войти
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
позиция
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

США обсуждают с ФРГ «Северный поток – 2» с учетом ситуации вокруг Украины

278
США обсуждают с ФРГ «Северный поток – 2» с учетом ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты продолжают обсуждать с властями Германии ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» в свете напряженности вокруг Украины. Об этом заявила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ее недавним визитам в Москву, Киев и Брюссель, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Соединенные Штаты рассматривают газопровод „Северный поток — 2“ как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества. Мы продолжаем тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы поддержать Украину и укрепить энергетическую безопасность Европы, а также по нашим задачам в сфере климата», — сказала Донфрид.

Она напомнила, что США и Германия 21 июля достигли соглашения по газопроводу. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины. «Эти обязательства призваны гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять трубопроводами, включая „Северный поток — 2“, для достижения агрессивных политических целей, используя энергоносители в качестве оружия. Поэтому мы будем продолжать честно работать с Германией и смягчать любой ущерб для Украины», — сказала помощник госсекретаря.

Помощника госсекретаря также спросили, обсуждает ли Вашингтон с европейскими партнерами возможность исключения России из международной межбанковской системы SWIFT. Донфрид повторила, что США тесно работают с европейскими коллегами над различными путями и конкретными пакетами жестких последствий для России в случае ее вторжения в Украину. «Что касается деталей этих консультаций, мы не собираемся вести публичные переговоры или телеграфировать наши действия. Но я скажу, что нет никаких санкций или вариантов, которые сняты с повестки, и мы говорим о серьезных последствиях для российской экономики и финансовой системы», — заключила она.

Читайте также: Цена газа в Европе уже превысила $2100

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

США, Северный поток-2, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 21 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016