США обсуждают с ФРГ «Северный поток – 2» с учетом ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты продолжают обсуждать с властями Германии ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» в свете напряженности вокруг Украины. Об этом заявила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ее недавним визитам в Москву, Киев и Брюссель, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«Соединенные Штаты рассматривают газопровод „Северный поток — 2“ как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества. Мы продолжаем тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы поддержать Украину и укрепить энергетическую безопасность Европы, а также по нашим задачам в сфере климата», — сказала Донфрид.
Она напомнила, что США и Германия 21 июля достигли соглашения по газопроводу. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины. «Эти обязательства призваны гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять трубопроводами, включая „Северный поток — 2“, для достижения агрессивных политических целей, используя энергоносители в качестве оружия. Поэтому мы будем продолжать честно работать с Германией и смягчать любой ущерб для Украины», — сказала помощник госсекретаря.
Помощника госсекретаря также спросили, обсуждает ли Вашингтон с европейскими партнерами возможность исключения России из международной межбанковской системы SWIFT. Донфрид повторила, что США тесно работают с европейскими коллегами над различными путями и конкретными пакетами жестких последствий для России в случае ее вторжения в Украину. «Что касается деталей этих консультаций, мы не собираемся вести публичные переговоры или телеграфировать наши действия. Но я скажу, что нет никаких санкций или вариантов, которые сняты с повестки, и мы говорим о серьезных последствиях для российской экономики и финансовой системы», — заключила она.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.
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