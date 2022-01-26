В Госдепе обещают санкции против «Северного потока – 2» в случае агрессии против Украины

Возможные санкции против Москвы могут затронуть трубопровод «Северный поток — 2» в случае вторжения России в Украину. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-конференции, организованной Фондом Виктора Пинчука.

«Прошлым летом США и Германия выступили с совместным заявлением: если Россия использует энергоносители в качестве оружия или если произойдет еще одно нарушение суверенитета Украины, России придется заплатить высокую цену. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок четко заявили: ничто не будет исключено из рассмотрения, включая «Северный поток — 2», — заявила Шерман, говоря об антироссийских санкциях в случае военной эскалации. Она добавила, что зачитала опубликованное в среду сообщение в Twitter посла Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер.

Шерман выразила полное согласие с этим заявлением. «Это очень важное сообщение о солидарности по серьезным последствиям, если Россия предпримет эти действия. Президент Путин должен переосмыслить то, что он задумал, и пойти дипломатическим путем», — добавила замгоссекретаря. Она в очередной раз заявила, что европейские страны «готовы к санкциям, экспортному контролю, ...жесткой реакции» в случае военной эскалации.